قطع المياه غدا عن مدينتي طلخا ونبروه في الدقهلية 7 ساعات للصيانة

أعلنت محافظة الدقهلية عن قطع المياه غدا الخميس الموافق 9 مارس الجاري لمدة 7 ساعات تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 مساء من ذات اليوم عن مدينة طلخا بالكامل ومدينة نبروه لإجراء أعمال الصيانة الدورية داخل مرفق مياه طلخا.

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أنه بناء على التقرير الذي ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية يتم قطع المياه غدا لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية داخل مرفق مياه طلخا.

المناطق المتأثرة بقطع المياه غدا

وأوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي مدينة طلخا بالكامل ومدينة نبروه.

وذكر رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا، والمحاسب محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه، أنه جرى التنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني نطاق مدينتي طلخا ونبروه والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقهما ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة انقطاع مياه الشرب غدا الخميس.