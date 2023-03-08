قطع المياه في مدن القناة والمنوفية اليوم والدقهلية غدا

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات «القناة - الدقهلية - المنوفية»، قطع وتخفيف ضغوط المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، لإجراء أعمال الصيانة.

المناطق المتاثرة بقطع المياه في الدقهلية

من جهتها، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب غدا الخميس لمدة 7 ساعات، بداية من 8 صباحًا وحتى 3 عصرًا، في «طلخا، ونبروه».

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان لها، سبب الانقطاع إلى إجراء أعمال صيانة داخل مرفق مياه طلخا، ما يتطلب إيقافه بالكامل أثناء الأعمال.

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، المواطنين والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

أعمال الخزانات الأرضية لمحطة مياه المحسمة

وخففت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقناة، الضغوط اليوم بدءا من الساعة الثامنة، ولمدة 24 ساعة، عن عدد من القرى بمركز ومدينة القصاصين، منها «المحسمة الجديدة - السويدلا - الشيخ سليم - العمدة البعلي - قرية 30 يونيو»، لإجراء أعمال الخزانات الارضية لمحطة مياه المحسمة UF.

وتستقبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقناة، شكاوى واستفسارات المواطنين على رقم 125 من أي تليفون أرضي، ومن أي موبايل على أرقام «01003337349 - 01275118592».

مدة قطع المياه في محافظة المنوفية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه اليوم عن قرية سنتريس مركز أشمون من الساعه 9:00 صباحا حتى 3:00 عصرا من نفس اليوم.

انطلاق الأسبوع المائي تحت شعار «كل نقطة بتفرق»

فيما اعلنت الشركة عن انطلاق الأسبوع المائي مارس 2023 تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، في الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري، بقرية جنزور في بركة السبع، وتشمل «أنشطة مدرسية - ورش سباكة - ندوات توعية - مسابقات فنية - دوري كرة القدم».