قطع المياه عن عدة مناطق في 6 أكتوبر وبني سويف

كشف جهاز مدينة 6 أكتوبر وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قطع وضعف المياه في بعض المناطق والأحياء الواقعة بنطاق عملهما للقيام بأعمال الصيانة.

مدة انقطاع المياه عن المناطق المتأثرة في مدينة 6 أكتوبر

قرر جهاز مدينة 6 أكتوبر قطع المياه، اليوم الثلاثاء، بالأماكن المرتفعة بمناطق «أبو رواش بالجيزة - بالم هيلز - الأحياء من الحي السابع للحي الثاني عشر منطقة 209 - منطقة 276 - منطقة 2000 قطعة - السياحية الشمالية 1.2.3 - منطقة الحزام الأخضر»، بدءًا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم.

سبب قطع المياه عن المناطق المتأثرة

وأشار جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أن سبب قطع المياه عن المناطق المذكورة القيام بعمل صيانة وقائية لخط مياه الشرب الرئيسي الناقل المغذي لمنطقة التوسعات الشمالية والشرقية.

وطالب المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، ولطلب سيارات مياه نقية، يتم التواصل على الأرقام «01150046019-01150335658-02/38350405»، وللشكاوى الاتصال على رقم 15100 على مدار 24 ساعة.

الأماكن المتأثرة بقطع وضعف المياه في بني سويف

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرى «مازورا والشنطور، وضعفها عن مدينة سمسطا »، غدا الأربعاء، اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً نفس اليوم؛ للقيام بأعمال إحلال وتجديد عداية 10 بوصات بشارع مصرف سليم.

توفير سيارات مياه للشرب في حالة الحاجة إليها

وتوجهت رئيس شركة مياه الشرب ببني سويف في بيان، اعتذارها عن انقطاع وضعف المياه «بشكل مؤقت» للقيام بأعمال الإحلال والتجديد اللازمة لضمان انتظام وكفاءة الخدمة بالشكل المطلوب، مطالبة المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع، مع التأكيد على توفير سيارات مياه للشرب في حالة الحاجة إليها، لافتا إلى أنه في حال وجود شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.