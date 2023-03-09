تفاصيل إنهاء حياة شاب على يد زوج شقيقته في المعادي.. «خلافات عائلية السبب»

حصلت «الوطن» على نص التحقيقات في قعة مقتل الشاب أحمد عيد حسب الله في العقد الثاني من عمره ويعمل سائق توك توك، على يد زوج شقيقته و2 آخرين بمنطقة كوتيسكًا بدائرة قسم شرطة المعادي بسبب خلافات عائلية بينهم، إذ عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك حتى رشقوه بالحجارة، وأقبلوا عليه وأحاطوا به وانهالوا عليه بالضرب وكالوا له ضربات باستخدام العصا على رأسه ووجهه، محدثين به الإصابات القاتلة التي أودت بحياته والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدين إزهاق روحه.

فور عرض المتهمين، وهم كل من «مؤمن س ع»، و«هاني س ع»، و«أحمد ص»، على جهات التحقيق لمباشر التحقيقات معهم اتخذت ضدهم حزمة قرارات كانت من بينها تجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق من قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، ومن المنتظر إحالتهم إلي المحكمة الجنائية.

المتهمون انهالوا عليه بالضربات والرشق بالحجارة

«فاطمة ع ح» شقيقة المجني عليه والشاهدة الأولى في القضية التي حملت رقم 130 لسنة 2023 جنح المعادي، روت أمام جهات التحقيق أن الواقعة حدثت على إثر خلاف بينها وبين المتهم الأول ««مؤمن س ع»، فنشبت مشادة بين المتهم الثالث «أحمد.ص» وشقيقها المجني عليه، واتصل المتهم الأول بالمجني عليه وتوعد إياه، فتوجه الأخير له وما إن أبصره المتهمين حتى انهالوا عليه بالضربات والرشق بالحجارة، ورأت المتهمين وهم يكيلون الضربات لشقيقها باستخدام أسلحة بيضاء أودت بحياته.

أحد الشهود: لم يقصدوا إزهاق روح المجني عليه

كما شهد أيضَا «شادي ر ر» بمضمون ما جاء بحديث الشاهدة الأولى، كما شهد المتهم الثالث «عمرو س ع» عامل، أنه تناهى إلى مسمعه اعتداء المتهمين على المجني عليه الذي أودى بحياته، وأن مقصدهم من ذلك كان إحداث إصابته فقط ولم يكن قصدهم إزهاق روحه.

التحريات الأمنية: خلافات عائلية سبب الجريمة

وأشارت التحريات الأمنية إلى وجود خلافات عائلية بين الطرفين تطورت لنشوب مشادة بينهما، وتوجه المجني عليه للمتهمين، وما إن أبصروه حتى انهالوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابته التي أودت بحياته.