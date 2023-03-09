خدمات الخط الساخن لبطاقات التموين.. يستقبل طلبات تعديل البيانات

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الخط الساخن 19959 والخاص بإدارة دعم مصر، يتلقى طلبات أصحاب البطاقات التموينية حول تعديل البيانات الخاصة بالأفراد المدرجين على البطاقة التموينية، فضلا عن تقديم كل الاستفسارات الخاصة بخدمة تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية.

الخط الساخن 19959 لخدمات التموين

وأوضحت المصادر أن الخط الساخن 19959 يعمل طوال أيام الأسبوع، لحل شكاوى المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، والرد على الشكاوى الخاصة بتسجيل رقم الموبايل وحل إشكالية رفض تسجيل الرقم على الهاتف المحمول.

فيما تقدم بوابة مصر الرقمية للتموين العديد من الخدمات الأخرى لأصحاب البطاقات، بديلا عن الذهاب للمكاتب أو الإدارات التموينية، مع توقف عدد آخر من الخدمات التموينية والخاصة بإضافة المواليد إلكترونيا أو إصدار بطاقة تموينية جديدة، أو إضافة الزوجة غير المقيدة للتموين.

فيما تشمل الخدمات التموينية المتاحة إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، الفصل الاجتماعي من بطاقة لبطاقة، وضم أفراد الأسرة، تفعيل بطاقة التموين.

كما تستقبل المكاتب والإدارات التموينية طلبات المواطنين بشأن إضافة المواليد وفقا لتوجيه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بفتح إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجا.