وزير التنمية المحلية: حريصون على دعم صغار الحرفيين وتسويق منتجاتهم

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية «مشروع أيادي مصر»، لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية المقام بمعرض القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر في دورته الـ 56 خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس 2023، بحضور حمد موسي نائب محافظ المنوفية وعددًا من المحافظين.

حيث تفقد الوزراء والمحافظين جناح محافظة المنوفية الذي تضمن مجموعة من أشهر المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية التى تشتهر بها المنوفية عن غيرها من المحافظات الأخرى مثل كالسجاد اليدوي، والصدف، والفخار، والكليم ، والجوبلان، والسيرما، الأرابيسك، والنجف والتحف الإسلامية، وغيرها من الصناعات المتنوعة، وأشاد وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية بكل المنتجات المعروضة وجودتها التى تعد أكثر جودة من مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

وزير التنمية المحلية: الدولة تولي اهتماماً كبيراً للصناعات الحرفية

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لما تساهم به فى التمكين الإقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت مشروع أيادي مصر لدعم وإنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية باعتباره مشروعاً قومياً يستهدف كافة الفئات المرأة والشباب والأسرة المصرية بصفة عامة، مضيفاً أنه جرى تخصيص عدد من الأجنحة لجميع محافظات الجمهورية بشكل مجاني في معرض القاهرة الدولي، لدعم صغار الحرفيين وإتاحة الفرصة لمنتجي الحرف اليدوية والتراثية من جميع المحافظات لتسويق منتجاتهم.

محافظ المنوفية : المعرض فرصة ترويجية للصناعات

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، أن محافظة المنوفية تعد قلعة للصناعات اليدوية المتميزة، مشيراً إلى مدى حرصه واهتمامه الدائم على مشاركة المحافظة بكل المعارض المختلفة على المستوى المحلي والدولي للمساهمة في ترويج وتسويق الصناعات والمنتجات الحرفية بهدف تعريف المستهلك بها، فضلاً عن خلق فرص عمل حقيقة للشباب والمرأة المعيلة، كما أكد تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لصغار المصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التى تواجههم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 20230.

جدير بالذكر أن مبادرة أيادي مصر هي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة التنمية المحلية في يوم المرأة المصرية في مارس 2021 بهدف التسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وبالتعاون مع شركة «إي-أسواق مصر».

ويأتي المشروع في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين الفئات المهمشة وتقديم الدعم في خلق فرص عمل وتوظيف الشباب التي تؤدي جميعها إلى التنمية في الريف ودعم المجتمعات المحلية وخاصة فئات الشباب والمرأة في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.