طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم «ساعة إجابة».. أحداث مثيرة (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم ساعة إجابة، بطولة الطفل سليم مصطفى، البرومو الدعائي للفيلم، المُقرر طرحه قريبًا في دور العرض، حيث يخوض «سليم» مغامرات عجيبة تقلب نظام حياته رأساً على عقب، في بحثه عن عالمه المثالي.

أبطال فيلم ساعة إجابة

ويشارك سليم مصطفى مغامراته داخل فيلم ساعة إجابة عدد كبير من النجوم؛ سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، والمغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضا.

أحداث مثيرة في برومو فيلم ساعة إجابة

«البيت ده فيه نظام» على عكس هذه الجملة، التي يبدو أنها قيلت على لسان الأم وهي الشخصية التي تُجسدها نجلاء بدر، نرى انهيار وقلب للحياة، فمع بداية يوم جديد في حياته، ويلقي «سليم» التحية على أحد ما مختبئ في دولاب ملابسه يدعى جعفر، لنجد بعدها سليم متوغلاً في عوالم غريبة ومتعددة، فنراه وسط أفراد عصابة يتراشقون بالأسلحة النارية، ونراه مرة أخرى وسط مجموعة من العوالم، ويفتح باب غرفته على أرض زراعية، ونجده وهو متفاجئ بأسرته وقد تحولوا إلى أبطال خارقين، فإلى أي عالم ينتمي سليم؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث الفيلم.

تدور أحداث فيلم ساعة إجابة حول طفل في الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطا كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.

الفيلم فكرة أحمد شيكو ومن تأليف ورشة (ورق عنب) لكتابة السيناريو، التي تضم شيرين علاء، محمد خضر وأحمد شيكو، وإخراج مصطفى أبو سيف، ومن إنتاج شركة Lagoonie Film Production، وشاركت في الإنتاج شركة Rise Studios.