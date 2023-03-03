طرح البوستر التشويقي لفيلم «ساعة إجابة».. طفل يخوض عوالم غريبة

أُطلق البوستر التشويقي لفيلم ساعة إجابة، المقرر طرحه قريباً في دور العرض السينمائية، ويقوم ببطولته الطفل سليم مصطفى مع عدد كبير من النجوم؛ سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضاً.

فيلم ساعة إجابة حول طفل في الثامنة من عمره

تدور أحداث فيلم ساعة إجابة حول طفل في الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطاً كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.

الفيلم فكرة أحمد شيكو

الفيلم فكرة أحمد شيكو ومن تأليف ورشة (ورق عنب) لكتابة السيناريو، التي تضم شيرين علاء، محمد خضر وأحمد شيكو، وإخراج مصطفى أبو سيف.