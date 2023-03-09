جمعية «نساء مصر»: اهتمام الرئيس بأسر الشهداء يعكس مكانتهم في وجدان الوطن

تقدمت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى درع الوطن رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، ووزيرا الدفاع والداخلية، بمناسبة «يوم الشهيد»، والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، خلال تواجده بالصفوف الأمامية لجبهة القتال في 9 مارس عام 1969.

يوم الشهيد

وقالت: تحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار وأسرهم وذويهم، وتحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وشرطتنا المصرية، عرفانا بعطاء أبطالهم وشهدائهم الأبرار الذين قدموا أرواحهم الذكية دفاعا عن مقدرات الوطن.

وأشارت الدكتورة منال العبسي في بيان لها اليوم إلى أن المصريين سيظلون جيلا بعد جيل يفتخرون بتلك الصفحات المضيئة ببطولات شهدائنا على مر العصور.

وثمنت تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسر الشهداء، واهتمامه بهم ينعكس على دعم الروح المعنوية، ويبعث بالكثير من الرسائل البناءة والتي تعكس الطمأنينة لهم بأن الدولة المصرية لن تتخلى عن دعمهم، وسيظلون دائما في قلب ووجدان الوطن.

الجمعية العمومية لنساء مصر

وشددت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، على أهمية تخليد ذكراهم وبطولاتهم والاحتفاء بها، عبر تقديم مزيدا من الأعمال الفنية التي تحيي تلك السير العطرة، حتى تكون نماذج للأجيال الصاعدة.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة، ستظل درع وسيف وطننا الغالي، وسيظل أبناءها عيونا ساهرة لصون مقدرات شعبها واستقراره وسلام أراضيه، وستواصل جهودها البناءة في النهوض بالوطن، فهي إحدى روافد التنمية في عصرنا الحالي.

ودعت العبسي شباب مصر إلى الاعتزاز بوطنهم والمشاركة الجادة في دعم مسيرة التنمية والبناء، من أجل رفعة الوطن وازدهاره، والعمل لغد مشرق.

وتابعت: نحن جميعا مستعدون للتضحية بكل نفيس من أجل المحافظة على مصرنا الغالية، كما أعربت عن خالص التحية والتقدير إلى أُمهات وأسر الشهداء والمصابين، الذين ضربوا أروع المثل في الصبر والوفاء والفداء للوطن.