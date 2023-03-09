حبس المتهم بالتسبب في مصرع طفل بطلق ناري بحفل عرس بشبين القناطر

أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر بحبس عامل لاتهامه بالتسبب في مصرع طفل إثر طلق ناري خلال حفل عرس بقرية كفر الدير مركز شبين القناطر، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بالتصريح بدفن الجثة وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة.

وكان طفل عمره 9 سنوات، لقي مصرعه إثر طلق نارى في حفل عرس وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وألقي القبض على المتهم وتحرر محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيقات.

بلاغ بمصرع طفل في حفل عرس بشبين القناطر

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول طفل عمره 9 سنوات جثة هامدة إثر طلق ناري.

انتقلت على الفور قوة أمنية بالفحص تبين أن الطفل أصيب بطلق ناري أثناء وجود في حفل عرس بقرية كفر الدير دائرة المركز ما أسفر عن مصرعه متأثرًا بإصابته.

ضبط المتهم بقتل طفل في حفل عرس بشبين القناطر

وتمكن المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شبين القناطر من ضبط المتهم يدعى «ع.س»، بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأوضح عماد قزامل المحامي لـ«الوطن»، أن المتهم يواجه عقوبة السجن بتهمة القتل الخطأ بدون سبق إصرار أو ترصد وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وتصل العقوبة إلى 10 سنوات سجن في حالة ثبوت عدم نية السبق والإصرار.