السجن 15 سنة لترزي قتل شقيقه في القليوبية بسبب خلافات عائلية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 15 سنة لترزي حريمي، بتهمة قتل شقيقه بسكب مادة حارقة عليه وإشعال النيران به بدائرة قسم شرطة قها، حيث شهدت المحاكمة تنازل شقيقة المجني عليه والمتهم عن الاتهام وطلبت الرأفة للمتهم في قتل شقيقه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد وأحمد محمد غنيمى وسامح أحمد عبد الوهاب بأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد.

وكانت المحكمة قررت عرض المتهم على مستشفى الصحة النفسية، وعرضه على لجنة ثلاثية وإعداد تقرير بحالته النفسية والعصبية لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة، وبيان عما إذا كان مسؤولا عن جرمه من عدمه.

اعترافات المتهم بقتل شقيقه بقها

واعترف المتهم بتحقيقات النيابة بارتكابه للواقعة، وأنه وشقيقه المجني عليه دائمي الخلافات فيما بينهما منذ أكثر من عشرة أعوام لتعديه الدائم عليه وزوجته بالسب، ودائم افتعال المشكلات مع الأهالي، ويوم الواقعة نشبت بينهما مشادة على إثر افتعال المجني عليه مشكلة، وعند معاتبته على ذلك اعتدى المجني عليه وتشابكا بالأيدي فضاق صدره من أفعال شقيقه فأشعل به النيران ولقي مصرعه.

تفاصيل محاكمة ترزي قتل شقيقه بقها

وتضمن أمر احالة المتهم، ويدعى «مجدى ع إ» 36 سنة، ترزي حريمي لمحكمة الجنايات، لأنه قتل عمدا شقيقه المجني عليه «حمادة ع إ»، قهوجي مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم على ذلك وأعد «جالونا ممتلئا بمادة سريعة الاشتعال»، وذلك على إثر مشاجرة حدثت بينه وبين المجنى عليه لخلافات أسرية.

وأكد شهود العيان أنه توجد خلافات عائلية بين المتهم والمجنى عليه ونشبت بينهما مشاجرة هدد خلالها المتهم المجني عليه بقتله وبالفعل اصطحب زجاجة بها مادة البنزين والقى بها على صدر وجسد شقيقه ثم أشعل النيران في جسد شقيقه حتى لقي مصرعه .