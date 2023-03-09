أمطار غزيرة ورعدية وثلوج على 10 محافظات في ذروة نوة الحسوم.. خذ حذرك

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات بسقوط أمطار غزيرة ورعدية وثلوج على بعض المحافظات في ذروة نوة الحسوم بالتحديد يوم الثلاثاء المقبل 14 مارس الجاري، الذي سيعود فيه فصل الشتاء للتكشير عن أنيابه قبل بداية الربيع.

بدء أمطار نوة الحسوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإنه اعتباراً من مساء يوم الاثنين 13 مارس 2023 تبدأ الأجواء الصعبة لنوة الحسوم التي تعد النوة قبل الأخيرة في الخريطة الزمنية لنوات الشتاء 2023، حيث تُشير خرائط الطقس إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة بنسبة 40% ونشاط للرياح على بعض المناطق.

أمطار رعدية وثلجية

وكشف التقرير الأسبوعي الخاص بتوقعات هيئة الأرصاد الجوية عن موعد ذروة نوة الحسوم التي تشهد أمطار رعدية بنسبة 70% على 10 محافظات وهم: «مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، الغربية، الشرقية، الدقهلية، القاهرة، الجيزة»

على أن تستمر الأجواء الشتوية العصيبة ليوم الأربعاء 15 مارس، بنسبة سقوط أمطار 40%، على أن تتحسن الأجواء بعد ذلك.