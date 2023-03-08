الفنان أحمد العوضي يكشف اسم «صقر» ظهر معه في الصور بمسلسل ضرب نار

كشف الفنان أحمد العوضي، عن صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد «ضرب نار»، الذي سيجمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والمقرر عرضه بالسباق الرمضاني 2023، كما كشف عن اسم الصقر الذي ظهر معه في الكثير من الصور.

أحمد العوضي يكشف اسم الصقر

ونشر أحمد العوضي، الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «الكوماندا وشمس ضرب نار».

تفاصيل مسلسل ضرب نار

مسلسل «ضرب نار» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، جومانة مراد، سهير المرشدي، بدرية طلبة، أحمد صداق، تامر نبيل، إيمان السيد، هدى الأتربي، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

وكان حمد العوضي نشر برومو مسلسل «ضرب نار»، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلق عليه: «البرومو الأول لمسلسل الشارع.. ضرب نار.. نجاح دباح إن شاء الله اللي يقابل التاني حلال على التاني».