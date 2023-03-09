اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «خلّي السلاح صاحي»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«خلّى السلاح صاحى»

السيسي يشهد الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة: يجب أن نظل منتبهين دائما

دماء الشهداء والمصابين كانت ثمناً لميلاد دولة نفتخر بها.. ونحن على العهد معكم دائما ولن ننساكم أبدا

بناء دولة واستعادة مكانتها ليس باليسير ويحتاج جهداً وتضحية

ربنا قدّر لنا ألا نواجه حرباً أهلية رغم تخطيط ومكر الآخرين.. وعلينا أن نكون أكثر صلابة

معركة الإرهاب كانت أكثر شراسة لأنه مستتر ومتخفِّى وسطنا ويهاجمنا بخسة ويهرب.. وقريبا نحتفل فى سيناء ونقيم معرضاً لهذه الحرب يضم ما تبقى من سلاح وذخيرة وصور المجرمين

الرئيس يكرّم أسماء الشهداء ومصابى العمليات.. وأسرهم: ربنا يحمى مصر وشبابها وولادنا كلهم فداها

نجل الشهيد «عبدالمتجلى» يؤدى التحية العسكرية للرئيس

ابن الشهيد «جمال»: «هبقى ظابط علشان أجيب حق بابا»

ووالدة شهيد لحفيدها: «ربنا يجعلك بطل زى أبوك»

الصفحة الثانية

الشركات العالمية تتسابق على الاستثمار فى قطاع البترول

«البيئة»: تمكين المرأة اقتصادياً لمواجهة التغيرات المناخية

«الملا»: عقد اجتماع فى القاهرة قريباً لمناقشة الجوانب الفنية وعرض الفرص المتاحة

فحص 6.3 مليون مواطن للكشف المبكر عن الأمراض

«حياة كريمة»: إنشاء 7 نقاط إسعاف و15 كوبرى بالشرقية

«الصحة»: المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية لاستقبال المواطنين من 18 إلى 40 عاماً

رئيس مركز الحسينية: الانتهاء من تنفيذ 607 مشروعات ضمن 14 قطاعاً فى 41 قرية

«المركزى»: تراجع ديون مصر الخارجية إلى 155 مليار دولار

اتحاد بنوك مصر: لا صحة لفرض عمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلى

من مواليد سوهاج وعمره 15 سنة وحصل على 3 تكريمات

الفنانة التشكيلية تقدم الخدمة من خلال ورش فنية

«محمود» وُلِد كفيفاً وعوّضه الله بصوت عذب لتلاوة القرآن

«إيمان» تحتفل باليوم العالمى للمرأة بـ«دعم نفسى للسيدات»

الصفحة الثالثة

مصر تحتفى بأبطال القوات المسلحة وتكرم أسر الشهداء والمصابين بحضور الرئيس السيسي

«خلّى السلاح صاحى»

السيسي: دماء الشهداء والمصابين كانت ثمناً لميلاد دولة نفتخر بها

الرئيس خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: تكلفة الحرب فى سيناء وصلت إلى مليار جنيه شهرياً

ربنا قدَّر لنا ألا نواجه حرباً أهلية رغم تخطيط ومكر الآخرين.. ويجب أن نظل منتبهين دائماً

التحديات أمامنا كثيرة ولن تنتهى.. وبناء دولة واستعادة مكانتها أمر يحتاج إلى جهد وتضحية

دماء الشهداء كانت ميلاداً لدولة يفتخر بها أبناؤها

وأقول لأسرهم: نحن على العهد ولن ننساهم أبداً

الصفحة الرابعة

الرئيس يُكرم أسماء الشهداء ومصابى العمليات وأسرهم: «ولادنا مصدر فخر وربنا يحمى مصر وشبابها»

والدة الشهيد أحمد الشحات: ابنى زارنى فى المنام وقال هيبعت لى هدية عيد الأم.. ووالد الشهيد أحمد بهجت رزق: الرئيس السيسى فى قلب كل مصرى

والدة الشهيد المقدم أمير إبراهيم: «ولادنا كلهم فدا مصر»

نجل الشهيد محمد عبدالمتجلى يؤدى التحية العسكرية للرئيس خلال تكريم والده

«بلال» ابن الشهيد محمد جمال: «هبقى ظابط عشان أجيب حق بابا»

عبدالمنعم رياض.. عاش «الجنرال الذهبى»

الصفحة الخامسة

السيسي لأمهات شهداء «مثلث القيادة»: سنحتفل فى سيناء قريباً

صورة تذكارية تجمع الرئيس بالأمهات.. وإحداهن: «إحنا فى أمان بفضل ربنا وفضلك».. وأم شهيد تبكى متأثرة بالفيلم التسجيلى.. وصبرى فواز: أولادكم وأسركم فى أعيننا

برلمانيون: دحرنا الإرهاب بفضل تضحيات الأبطال.. ومصر لن تنساهم

«العوضى»: نجاح مصر فى القضاء على الإرهاب وضع سيناء على خريطة التنمية

«راضى»: علينا تعريف الطلاب بالدور البطولى للجيش والشرطة لبناء جيل يحافظ على وطنه

سياسيون: الاحتفالية أقل ما يُقدَّم لأسر الشهداء و«السيسى» حرص على تسجيل كلمة للتاريخ

سيناء ملحمة التضحية والبناء

«سعيد»: مصر تشهد حركة تنمية شاملة.. و«الشهابى»: دموع ذويهم غالية.. و«بدر الدين»: الاحتفال يسهم فى توطيد التواصل بين الأجيال

الصفحة السادسة

«رموز خالدة».. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا حول بطولات وتضحيات الشهداء

الحبيب الجفري: الشهيد عاصم طلب منى الدعاء له بأن يلحق بـ«المنسى ورامى حسنين».. ووالدة الشهيد أمير إبراهيم: «ابنى خد الرتبة الأعلى عند ربنا»

والدة الشهيد أحمد الشحات: ابنى زارنى فى المنام وقال هيبعت لى هدية عيد الأم.. ووالد الشهيد أحمد بهجت رزق: الرئيس السيسى فى قلب كل مصرى

البابا تواضروس: الشهداء مكانتهم كبيرة فى الأرض والسماء

شقيق الشهيد بيشوى: أخى أصاب 5 إرهابيين قبل استشهاده.. ووالدة الشهيد رقيب هانى لحفيدها: «ربنا يجعلك بطل زى أبوك».. ووالدة الشهيد محمود منتصر: «قلبى راضى عليك»

رسائل كتيبة الفنانين: مشاركة الرئيس تحول المناسبة لأيقونة مؤثرة فى الأجيال الجديدة

لبنى ونس: «مثلث السعادة» أولى مشاركاتى بالأعمال الوطنية وشعرت أننى جزء من كتيبة رسمية خلال التصوير.. ومحمد شاهين: الغناء للشهداء شىء بسيط مقارنة بالتضحية الكبيرة التى قدموها

ريهام عبدالحكيم: مناسبة استثنائية لها قدسيتها وكل كلمة تغنينا بها كانت نابعة من قلوبنا

«الفن لا ينسى شهداء الوطن».. أعمال درامية وسينمائية عديدة ثـمَّنت دور الشهيد

«الاختيار» تعرض لحياة «منسى».. و«الطريق إلى إيلات» رصد واقعة استشهاد أحد مفجرى ميناء إيلات.. و«الوصية» تبرز بطولات القوات المسلحة

الصفحة السابعة

«أبوشقرة»

اللواء «نجوى»

«شبح مكافحة الإرهاب»

أول شهيدة للشرطة النسائية

«ياللى بالموت اشتريت الحياة»

العقيد محمد مبروك.. نال الشهادة بسبب كلمة الحق

«ضياء فتوح» و«هشام شتا» «بطل كرداسة» مُفكّك قنابل الإرهابيين

«عمرو صلاح» عريس «معركة الواحات»

الصفحة الثامنة

الصراع على الثالث

مطاردة الخوف والقلق

اجتماعات نفسية مكثفة مع لاعبى الأهلى.. حالة «الشحات» تتحسن.. و«متولى» يواصل العلاج

حالة ترقب

الفرصة لن تعود

قائمة «المحليين» تحت التجهيز و«عطية» أبرز الوجوه الجديدة

«الونش» تحت التقييم فى الزمالك.. و«الزنارى» فى طريق الخروج

10 سنوات من الفشل

مشروع «سان جيرمان» مهدد.. ومصير «ميسى ونيمار ومبابى» على المحك