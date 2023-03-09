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«المؤلفين والملحنين» تتعاقد مع شركة عالمية لإدارة محتواها الرقمي

كتب:

أحمد حسين صوان
08:16 م | الخميس 09 مارس 2023
مدحت العدل خلال التعاقد

مدحت العدل خلال التعاقد

تعاقدت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية الساسيرو، برئاسة الدكتور مدحت العدل، مع شركة «IVAS»، لإدارة المحتوى الرقمي على كل المنصات العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي المتاحة في مصر، حيث يأتي ذلك في ضوء مواكبة عصر الرقمنة والتطورات لالكترونية بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

تفاصيل تأسيس مشروع ديجيتال متكامل

وينص التعاقد المبرم بين «المؤلفين والملحنين» وتلك الشركة العالمية، على إنشاء مكتبة متكاملة تضم الكتالوج المصري، ومشروع ديجيتال متكامل لتطوير كافة التقنيات والوسائل التقليدية القديمة، لتصبح ذات جودة عالية ومواكبة لتطورات العصر الحديث.

يذكر أن جمعية المؤلفين والملحنين كانت قد شاركت مؤخرا في مؤتمر الملكية الفكرية الإقليمي الأول، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع منظمة Wipo العالمية، وكان قد مثل الجمعية في المؤتمر كلا من الشاعر فوزي إبراهيم، والشاعر مصطفى مرسي، والملحن شريف حمدان، والشاعر جمال بخيت، والشاعر عمر الجبيلي، والملحن مصطفى عوض.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.