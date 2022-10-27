جمعية المؤلفين والملحنين تشارك في ملتقى حقوق الطبع والنشر بأفريقيا بزيمبابوي

تلقت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو» برئاسة دكتور مدحت العدل، دعوة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، لحضور مؤتمر المنظمة المنعقد في مدينة هراري بدولة زيمبابوي، تحت عنوان «تشكيل مجال حقوق الطبع والنشر في أفريقيا».

سفيرة مصر في زيمبابوي

واستقبلت سلوى الموافي سفيرة مصر في زيمبابوي، كل من الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة بني سويف والمستشار القانوني، والدكتورة شيرين جريس مدير برامج منظمة WIPO، واللواء والشاعر عمر الجبيلي نائب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين.

زيارة في زيمبابوي

يأتي ذلك على هامش زيارتهم لهراري زيمبابوي، للمشاركة في أعمال ملتقى حقوق الطبع والنشر الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO بالتعاون مع المنظمة الأفريقية الإقليمية للملكية الفكرية ARIPO، ومقرها مدينة هراري تحت عنوان تشكيل مجال حقوق الطبع والنشر في أفريقيا.