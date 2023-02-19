جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الموسيقار حسين فوزي

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، ببالغ الحزن، الموسيقار حسين فوزي الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات، وذلك حسب بيان صادر عنها منذ قليل.

دعوات بالرحمة والمغفرة

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد حسين فوزي، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أغاني حسين فوزي

والموسيقار حسين فوزي تعاون خلال مسرته الفنية مع نخبة من كبار الفنانين، أبرزهم محمد العزبي، وياسمين الخيام، ومحمد رشدي، ونادية مصطفى، وعلي الحجار الذي قدم له لحن أغنية «حرمًا يا سيدي» المعروفة بـ«صلينا الفجر فين؟»، والتي طُرحت في ألبوم بعنوان «في قلب الليل».

وكون الراحل حسين فوزي، ثنائيا ناجحا مع الفنان الراحل عمر فتحي الذي توفى يوم 31 ديسمبر عامة 1986 في ريعان شبابه، وقدما سويًا عددًا هائلًا من الأغنيات.