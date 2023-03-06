مسلسلات رمضان 2023 الكوميدية على قنوات المتحدة.. أبرزها الكبير أوي 7

مسلسلات رمضان 2023 الكوميدية التي ستعرضها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قنوات في شهر رمضان الكريم ستكون متنوعة وشاملة، وستعرض على عددا من قنواتها.

وتستعرض «الوطن»، أبرز مسلسلات رمضان 2023 الكوميدية، وهي كالتالي:

مسلسل الكبير أوي7

يعد مسلسل الكبير أوي 7 من أبرز مسلسلات رمضان 2023 الكوميدية حيث سيكون الجزء السابع من المسلسل بعد أن حقق نجاحا مبهرا العام الماضي بعد مشاركة الفنان رحمة أحمد وظهور عدد من الشخصيات الجديدة في العمل.

والمسلسل من بطولة أحمد مكي وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد ومن اخراج احمد الجندي.

كشف مستعجل ضمن مسلسلات رمضان 2023 الكوميدية

كما يأتي على رأس مسلسلات رمضان 2023 الكوميدية ، مسلسل كشف مستعجل، حيث يدور في إطار من الكوميديا بجانب الجريمة والتشويق وهو عودة لبطولة مصطفى خاطر للدراما التلفزيونية الرمضانية حيث سيشاركه في البطولة كلا من محمد عبد الرحمن توتا والفنانة هنادي مهنا.

جت سليمة

بعد غياب دام ما يقرب من 3 سنوات، تعود الفنانة دنيا سمير غانم لـ مسلسلات رمضان 2023 الكوميدية وهذه المرة بمسلسل «جت سليمة» بعد أن تغير أسمه من فصول السنة والعمل سيكون من بطولة دنيا سمير غانم وخالد الصاوي ومن المقرر ان يعرض عبر قناة سي بي سي بعد الفطار.