متحدث «الصحة»: نتائج فحوصات الكشف للمقبلين على الزواج جميعها «جيدة»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت على المقبلين على الزواج جميعها جيدة حتى الآن، مشيرا إلى استمرار عمل مبادرة الرئيس لفحص المقبلين علي الزواج داخل كل الوحدات الصحية التي جرى الإعلان عنها، ووصل عددها حتى الآن 303 وحدة صحية.

المقبلين علي الزواج

وأضاف المتحدث خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التحاليل التي أجريت تتضمن الكشف عن مرض الإيدز وفيروس الكبدي بي وسي، ومرض الزهيري، وقياس نسبة الهيموجلوبين، وقياس نسبة السكر في الدم وغيرها من التحاليل، ولم تستغرق أكثر من ساعة داخل الوحدة الصحية.

إجراء تحاليل وفحوصات طبية

وأشار إلى أنه بجانب إجراء التحاليل والفحوصات الطبية، هناك مشورة تجرى داخل غرف الوحدات الصحية، من خلال فرق طبية مدربة على تقديم المشورة، ورفع الوعي بين المقبلين على الزواج بأهمية الحياة الزوجية، وكذلك الأمراض التي يمكن أن تنتقل بين الزوجة والزوجة وكذلك بين الأم والطفل.

مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج في مصر

ودعا المتحدث المواطنين إلى ضرورة القيام بالفحوصات الطبية للاطمئنان علي صحة المقبلين على الزواج، والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية وغيرها للحفاظ على صحتهم، والمساهمة في خلق جيل خالي من الأمراض الوراثية.