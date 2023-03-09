المملكة المتحدة تعلن إنشاء قاعدة عسكرية شمال النرويج

أعلنت المملكة المتحدة إنشاء قاعدة عسكرية في أقصى شمال النرويج كمركز لقوات البحرية الملكية لتعزيز قدرات الناتو في القطب الشمالي، وفق ما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية.

ويأتي هذا الإعلان وسط مخاوف بعد العملية الروسية في أوكرانيا، وفق بيان لوزارة الدفاع البريطانية.

ويقع الموقع الذي تم إنشاؤه حديثًا، والمعروف باسم كامب فايكنج، على بعد حوالي 40 ميلاً جنوب ترومسو، بالقرب من قرية أوفيربيجد، شمال النرويج.

قاعدة عسكرية جديدة

وستكون القاعدة قادرة على استيعاب جميع الأفراد من قوة مشاة البحرية الملكية النخبة بقيادة الكوماندوز والتي تستجيب للأزمات الناشئة في أوروبا.

ووصفت البحرية الملكية البريطانية القوات بأنها رأس رمح القطب الشمالي والوحدة التي تلجأ إليها المملكة المتحدة عندما تحتاج إلى قوات قادرة على القتال في ظروف الطقس البارد القاسية.

وقال البيان إن الكوماندوز يعتمدون على تراث حرب القطب الشمالي الذي يعود إلى الحرب العالمية الثانية، لكن مع عودة ظهور منطقة الشمال العليا كمسرح رئيسي، احتاجوا إلى منشآت جديدة للعصر الحديث.

بيان للملكية البحرية

وذكر بيان صادر عن البحرية الملكية أن موقع المعسكر مثالي لردع التهديدات في المنطقة ويقع حتى تتمكن المملكة المتحدة من الرد بسرعة إذا لزم الأمر لحماية الجناح الشمالي لحلف شمال الأطلسي وحليفه الوثيق النرويج.

وأضاف: يقع المعسكر في موقع استراتيجي بجوار قاعدة للقوات المسلحة النرويجية وبالقرب من القاعدة الجوية القائمة في باردوفوس حيث تعمل قوة هليكوبتر كوماندوز.

وزودت النرويج، التي تشترك في حدود 60 ميلا مع روسيا، أوكرانيا بمجموعة واسعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك المدفعية والذخيرة.