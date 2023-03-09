كواليس 3 دقائق من الرعب في حريق مصر الجديدة.. صرخات وجثث ومصابين

فوجئ أهالي مصر الجديدة بخروج دخان كثيف من داخل إحدى دور رعاية كبار السن، فأبلغوا سريعًا رجال الشرطة بالواقعة، وبعد دقائق قليلة كانت سيارات الشرطة موجودة فى المكان، وفرض رجال الشرطة كردونا أمنيا، ووصل عدد من سيارات الإطفاء الى المكان من أجل السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

كواليس 3 دقائق رعب

ومرت نحو 3 دقائق وسط صرخات من المسنيين داخل الدار بعد أن حاصرتهم النيران، بذل فيها رجال الحماية المدنية بمساعدة الأهالي مجهوداتهم من أجل إخراج جميع المسنيين من داخل الدار.

وأسفر الحادث عن مصرع 4 مسنين وإصابة 4 آخرين فى الحريق، بعدما أصيبوا بالاختناق نتيجة الدخان الكثيف الذى حاصرهم داخل الغرف الخاصة بهم، وأخرج رجال الشرطة جميع المسنيين من داخل الدار، وتم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات الموجودة بالقرب من المكان لعمل الإسعافات اللازمة لهم.

انتداب الطب الشرعي

وانتقلت جهات التحقيق إلى المكان وناظرت جثامين المتوفين، وأمرت بنقلهم إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، كما صرحت النيابة بالدفن وأمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين لسؤالهم حول ملابسات الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الدار لكشف ملابسات الواقعة.