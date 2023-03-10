تفاصيل وفاة شاب قتله زميله وشارك في جنازته بالدقهلية.. «خان العيش والملح»

عثر أهالي قرية طناح التابعة لمحافظة الدقهلية على جثمان الطالب عبد الله بالقرب من «ترعة الحلوة» غارقا في دمائه، إثر ضربات متتالية على رأسه تسببت في وفاته.

لحظات عصيبة عاشها المواطنون في مشهد غير مألوف لوفاة الشاب عبدالله صاحب 19 عامًا، وخاصة بعدما كشفت التحريات مفاجأة أن وراء الجريمة هو صديق الراحل، إذ خرجا معًا للسهر واستدرجه إلى موقع الحادث وضربه عدة مرات على رأسه بحجر، ليلقى مصرعه في الحال بسبب الخلاف على مبلغ ألفي جنيه.

غياب المجني عليه لمدة 24 ساعة

قال نصر أحمد، زوج شقيقة المجني عليه في تصريحات لـ«الوطن»، إن المجني عليه اختفى بعد صلاة العشاء لفترة طويلة وجرت عملية البحث في كل الأماكن حتى الصباح: «كنت ماشي الصبح بدور عليه، في واحدة جريت عليا وقالت الحق عبدالله لقوه مقتول على الترعة».

آخر ما كتب: يا كفن متغطيني إلا وربنا راضي عني

وأضح «نصر» ابن قرية طناح، أن الراحل عبد الله كان شخصا طيبا ومحبوبا لدى الجميع: «طول عمره كان بشوشا والناس كلها كانت زعلانه على فراقه» مشيرًا إلى أن الراحل كان يشعر بقرب أجله فخرج يودع الجميع.

ولفت إلى أن آخر منشور للراحل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تضمنت الكلمات التالية: «أمانة عليك يا كفن متغطيني إلا وربنا راضي عني».

«خائن العيش والملح»

«البلد كلها مصدومة والدنيا واقفه» يقول «نصر» أن الجميع في حالة حزن خاصة بعدما تبين أن القاتل كان يبحث معهم عن الجثة، «خائن العيش والملح» ومشى معهم في جنازته.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطاراً من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من أهالي قرية طناح بالعثور على جثة لشاب يدعى «عبد الله محمود عبدالباري»، 18 عاماً، مقيم بقرية طناح، ومبلغ باختفائه عن المنزل منذ 24 ساعة وكان معه دراجته النارية وهاتفه المحمول.

العقوبة المتوقعة

وتمكن فريق البحث بمديرية أمن الدقهلية، من القبض علي شاب يدعى «كريم. م. ع»، 25عاما، وشهرته «كريم أبو مجدي»، ومقيم في قرية طناح، وصديق المجني عليه، واعترف بمحضر التحقيقات، أنه استدرجه المجني عليه الى طريق ترابي بدعوى انتظاره لأحد الأشخاص حتى وصلا الى مكان ارتكاب الواقعة وجلسا سويا ليعتدي عليه بحجر على رأسه أودت بحياته في الحال وقام بسرقة الموتوسيكل الخاص بالمجني عليه وكذلك الموبايل وتركه وهرب.

ومن جانبه قال جمال رمضان مأمون، المحامي بالنقض، لـ«الوطن» إن قانون العقوبات المصري في مواده من 230 إلي 236 حددت درجات القتل، بداية من القتل العمد وصولا إلى ضرب أفضى إلى موت، وإذا ثبت نية القتل العمد عند المتهم تكون عقوبته الإعدام شنقا.