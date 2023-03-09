شاب يتخلص من صديقه بسبب 2000 جنيه في الدقهلية

لجأ شاب إلى التخلص من صديقه بسبب 2000 جنيه اقترضها منه، فاستدرجه إلى طريق ترابي في قرية طناح مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بحجة انتظار أحد الأشخاص، وهناك استغل أن صديقه أدار له ظهره فقتله وألقى جثته في الترعة ثم أخذ الموتوسيكل والموبايل الخاصين بصديقه وتركه جثة هامدة.

اختفى «ع.م.ع» ولم يعد إلى أسرته التي بدأت في البحث عنه، وبعدها أبلغت مركز شرطة المنصورة، ومرت 24 ساعة ليعثر المزارعون على الجثة، إلا أن متعلقات المجني عليه قد اختفت تماما، لتبدأ جهود ضباط البحث الجنائي في العمل لكشف غموض الحادث.

كشف غموض حادث قتل شاب في الدقهلية

وتوصلت جهود فريق البحث بمدرية أمن الدقهلية، أن مرتكب الواقعة يدعى «ك.م. ع»، 25 عاما، ومقيم في قرية طناح مركز المنصورة، وصديق المجني عليه، أنه وراء ارتكاب الواقعة بعد أن استدرجه إلى طريق ترابي بدعوى انتظاره لأحد الأشخاص حتى وصلا الى مكان ارتكاب الواقعة وجلسا سويا ليعتدي عليه بحجر ويسرق الموتوسيكل الخاص بالمجني عليه.

سبب قتل شاب طناح

وكشفت تحريات المباحث أن المجني عليه كان قد اقترض مبلغا ماليا قدره 2000 جنيه وفشل في سدادها فاختمرت في رأس المتهم فكرة سرقة دراجته النارية وبيعها.

القبض على المتهم بقتل صديقه

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس مباحث مركز المنصورة، ومعاونيه النقباء محمد زين ومحمد قاسم وإبراهيم حافظ، معاوني المباحث، من ضبط المتهم، وبمواجهته في محضر الشرطة، أقر بارتكابه للواقعة والتخلص من صديقة وأرشد عن مكان بيع الدراجة النارية التي تحصل عليها من المجني عليه بعد التخلص منه.

بلاغ بالعثور على جثة المجني عليه

وكان مدير أمن الدقهلية تلقي اإخطاراً من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من أهالي قرية طناح بالعثور على جثة لشاب يدعى «ع.م.ع»، 18 عاماً، مقيم بقرية طناح، ومبلغ باختفائه عن المنزل منذ 24 ساعة وكان معه دراجته النارية وهاتفه المحمول.

حرر عن ذلك محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.