فرقة «هوا دافي» السورية تعود بألبوم جديد بعد غياب 5 سنوات

أطلقت الفرقة السورية «هوا دافي» أجدد أعمالها الغنائية «يا ساكت»، بشكل فيديو كليب جرى تصويره في أرض الجولان المحتلة.

وتمهد «هوا دافي» عبر الكليب بعودتها للساحة الغنائية بعد غياب دام قرابة ثمان سنوات منذ ظهور ألبومها الموسيقي الأول عام 2015، وخمس سنوات منذ آخر حفلاتها، وذلك عبر ألبومها الثاني الذي يضم في جعبته 8 أغنيات مختلفة تحكي كل منها حكاية مغايرة بين القصص الاجتماعية والسياسية والعاطفية.

ألبوم هوا دافي تضمن 8 أغنيات

وانشغلت الفرقة السورية خلال الأسابيع الماضية في تصوير الكليب الجديد في قرية مجدل الشمس في قلب أرض الجولان المحتلة في الأراضي الفلسطينية، ويظهر خلاله أعضاء الفرقة بشكل موسيقي جديد عما اعتادهم الجمهور الفلسطيني في ألبومهم الأول «قصتنا»، والذي ضم أشهر أغانيهم «شمس الحرية».

هوا دافي فرقة موسيقية سورية بدأت رحلتها منذ 11 سنة من الجولان، وضع حجر أساسها الموسيقي وعازف الجيتار بشر أبو صالح مع صديق طفولته الشاعر جاد بريك.

وتضم المطربة حنين أيوب مع أختها عازفة البيز جيتار ياسمين أيوب وعازف البيانو والجيتار باسم صفدي وإيقاعات باسم مفرج وعازف العود حسام الشاعر.

وقدمت عشرات الحفلات الجماهيرية في الداخل الفلسطيني وصولا لأنحاء أوروبا، وغابت الفرقة عن الساحة الفنية لمدة 5 سنوات نظرا لانشغال أعضائها بالدراسة الجامعية خارج فلسطين حتى قررت العودة بألبومها الثاني.