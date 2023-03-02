فرقة إسبانية تشارك في مهرجان المسرح الدولي لشباب الجنوب بقنا

تزور فرقة «أبريجو تياترو»، الإسبانية المسرحية، مصر خلال النصف الأول من شهر مارس بدعم من القسم الثقافي بسفارة إسبانيا، وذلك لتطوير برنامج ثقافي مكثف بمدينتي الإسكندرية وقنا (صعيد مصر).

وذكر بيان صادر عن السفارة الإسبانية، اليوم، أنه في يوم 5 مارس المقبل، ستقدم الفرقة المكونة من المخرج والكاتب باتي دومينيك والممثلة ماريا بيدال، عملا فنيا مسرحيا بعنوان «مئات الطيور تحول دون مشيك.. عرس الدم»، بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وهو عمل فني من تأليف وإخراج باتي دومينيك وأداء استعراضي لماريا بيدال.

وأشار البيان، إلى أنه خلال الأيام 3 و4 و6 مارس، ستقدم الفرقة المسرحية ورش عمل في التمثيل والإخراج المسرحي، إلى طلبة من ذوي المستوى المتقدم في تخصص الفن الدرامي بالمعهد العالي للفنون المسرحية بمدينة الإسكندرية.

عروض في قناكما أنه من المقرر أن تقدم الفرقة الإسبانية في مدينة قنا، نفس العمل الفني في 8 مارس في إطار المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب (وهو مهرجان يقام هذا العام خلال الفترة ما بين 7 و 12 مارس ويقدم 35 عملا فنيا من 12 دولة).

عروض تجمع بين الغناء وفن والفلامنكو«مئات الطيور تحول دون مشيك. عرس الدم» هو عمل فني درامي كتبه باتي دومينيك ويبدأ من منطلق عملية من البحث في عالم شاعر إسبانيا الكبير فيديريكو جارثيا لوركا، وإبداعه الشعري والمسرحي، ليقدم من خلاله عرضا متعدد الأوجه يجمع بين الغناء وفن الفلامنكو والرقص المعاصر والتمثيل وعروض الفيديو.

يشار إلى أن «أبريجو»، قدمت أعمالها الفنية على عدة مسارح في جميع أنحاء العالم طوال أكثر من عشرين عاما.