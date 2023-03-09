موعد عودة الكهرباء في عدة مناطق بمحافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء مواعيد عودة التيار الكهربائي اليوم الخميس لعدة مدن ومراكز في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، عقب فصل التيار الكهربائي بها للصيانة الدورية.

ويستمر فترة فصل التيار الكهربائي لـ6 ساعات بالمناطق المتأثرة بقطع الكهرباء، بداية من الساعة 9 صباحا على أن تعود في الساعة 3 عصرا.

فصل التيار الكهربائي اليوم

وتنشر «الوطن» خريطة عودة التيار الكهربائي للمدن التي تعرضت لفصل التيار الكهربائي اليوم بشمال الدلتا، كالتالي:

الدقهلية: عودة الكهرباء بعد قطعها عن مدن بلقاس ودكرنس والمنزلة ومنية النصرونبروه والسنبلاوين وميت غمر والمنصورة بقري برمبال الدقيمة والرياض والكرداني وخندق الموز والسلام وهبة الريس وعرفات السراج والعزازنة وكفر ناصر والسلسول والناظر ومحمد لبيب والجزائر ومستعمرة الجزائر والهلالي وعزبة الماكينة والطلمبات وعظيم وجمال شحتو والقطنة والملعب وعبد الربه والعمايرة، والصارم والفرماوي وكفر يوسف ومؤمن.

دمياط: عودة التيار الكهربائي لمدن كفر البطيخ والروضة والشعراء بقرى العدنة والبستان وكفر البستان وتفتيش السرو واكندنية والتضامن والسواحل والمينا.

كفر الشيخ: عودة الكهرباء لمدن مطوبس والحامول والرياض وشمال دسوق وغرب كفر الشيخ بقري القنال والسحابات والناصرية والبياض والتراوي وابومنور واريمون.

نصائح عند قطع الكهرباء

وأهابت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالمواطنين بأماكن فصل التيار الكهربائي اليوم توفير المغذي البديل فترة قطع الكهرباء خاصة أصحاب المحال التجارية والمخابز.