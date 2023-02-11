إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بالفيوم 

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة، وجروح وكسور متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد قدرته على إحكام سيطرته في السيارة، فانقلبت في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، وهرع المارة لتقديم يد العون للمصابين لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، الذي وقع على طريق أسيوط الغربي، بعد نزلة الإقليمي، اتجاه أسيوط، بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، وتبينّ إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة، وجروح متفاوتة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.