«توصل بالسلامة».. التوقف بسيارتك على الكوبري عن عمد يعرضك لغرامة

تقوم الإدارة العامة للمرور بنشر خدماتها المرورية على الطرق السريعة والشوارع لتحرير المخالفات المرورية بأنواعها وضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني، وهناك عدة نصائح لابد من اتباعها أثناء قيادة السيارة لتجنب وقوع أي حوادث ولضمان سلامتك ووصولك إلى المكان الذي تقصده دون تحرير أي مخالفات ضدك.

وأطلقت «الوطن»، سلسلة «توصل بالسلامة»، وذلك بهدف توعية قائدي السيارات بالنصائح الواجب اتباعها أثناء قيادة السيارة، تفاديا لوقوع الحوادث، وفي إطار دورها الخدمي.

تجنب التوقف على الكوبري

ومن بين تلك النصائح التي يجب اتباعها أثناء قيادة السيارة، تجنب التوقف على الكوبري عن عمد، إذ أن قانون المرور الجديد فرض غرامة مالية على قائدي المركبات في حالة التوقف على الكوبري عن عمد، حيث أوضح قانون المرور الجديد أن الغرامة تكون بين 100 و1000 جنيه.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

وفى سياق متصل، تقدم وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني خدمة الإستعلام إلكترونيًا عن المخالفات المرورية، ويتم ذلك من خلال عدة خطوات، تكون أولى الخطوات من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط، وفي الشريط العلوي بالموقع، تقوم بالضغط على أيقونة: «دليل الخدمات».

وبعد ذلك في خانة المرور تقوم بالضغط على أيقونة «الاستعلام عن المخالفات المرورية»، ومن بين تلك البيانات «نوع الرخصة ورقم الرخصة والمحافظة التي يتواجد فيها مالك الرخصة ورقم اللوحة المعدنية للسيارة وكتابة نوع الترخيص»، وبعدها ستظهر لك المخالفات المرورية.