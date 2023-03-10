16 مصابا في 6 حوادث طرق متفرقة بالمنيا خلال 24 ساعة

أصيب 16 شخصًا، إثر وقوع 6 حوادث طرق في أماكن متفرقة خلال 24 ساعة في محافظة المنيا، وجميعها كانت بسبب السرعة الزائدة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بانقلاب دراجة بخارية، بالطريق السريع أمام مدخل مدينة العدوة، ما أسفر عن إصابة شخصين جرى نقلهما لمستشفى مغاغة المركزي.

اصطدام دراجة بخارية بشخصين

وتلقت أجهزة الأمن إخطارا باصطدام دراجة بخارية بشخصين أمام كوبري الشيخ عيسى بقرية صفط الخمار، ما أسفر عن إصابة ياسر محمود سيد 42 سنة، ومختار أحمد عبدالستار 48 سنة.

كما اصطدم تروسيكل بشخص، أمام مدخل قرية تله بمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة رمضان جمعة عبد الوهاب 42 سنة مقيم بقرية طوه.

انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الغربي

وانقلبت سيارة ملاكي بسبب انفجار الأطار الأمامي الأيسر بالطريق الصحراوي الغربي، جنوب مدخل الشيخ مسعود، بمركز العدوة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلي مستشفي مغاغة المركزي لتلقي العلاج.

كما انقلبت دراجة بخارية بطريق فرعي داخل منشية فوزية بمركز مغاغة، بسبب السرعة مما أسفر عن إصابة محمد ناصر سباق 25 سنة، ومحمد سيد علي 26 سنة، ويقيمان بقرية العباسية.

ووقع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، بطريق الريف المصري بالوحدة المحلية لصندفا، بمركز بني مزار، مما أسفر عن إصابة مصطفي أحمد عبدالحميد 23 سنة، ومحمود حلمي محمد 25 سنة، يقيمان بمحافظة أسيوط، وتم نقلهما إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.