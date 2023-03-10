إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

أصيب 3 أشخاص، بإصابات وجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة بصورة جزئية، وهرع المارة لمساعدة المصابين في الحادث، لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز، ووجود مصابين.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي، أمام قرية الأسيوطي، إتجاه أسيوط، والذي أسفر عن إصابة كل من محمد النحاس محمد، 51 سنة، وياسر نادي عبد الصالحين، 50 سنة، وشعبان محمد حسن، 51 سنة، وجميعهم مقيمين بمحافظة المنيا.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.