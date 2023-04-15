حكاية شهيد.. النقيب محمد جودة أول ضابط نالت منه رصاصة غدر في فض اعتصام رابعة

في فجر الرابع من أغسطس في عام 2013 وبعد مرور 47 يومًا على إقامة اعتصام رابعة، صدر القرار بفض الاعتصام وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حاول رجال الشرطة خروج المعتصمين بشكل آمن لكن قيادات الإخوان لهم رأي آخر وبادروا في إطلاق الأعيرة النارية على رجال الشرطة، استخدمت الجماعة الإخوانية جميع أنواع السلاح ضد رجال الأمن، ليسقط النقيب محمد جودة شهيدا كأول الشهداء.

وتستعرض «الوطن»، قصة استشهاد النقيب محمد جودة، ضمن سلسلة «حكاية شهيد»، التي أطلقتها لتذكير الناس بشهداء الوطن.

النقيب محمد جودة استشهد برصاصة غدر

لم يتخيل الشهيد النقيب محمد جودة، أنه سيكون أول الأسماء في سجل شهداء الشرطة، حيث كان واقفا داخل إحدى المدرعات يطالب المعتصمين للخروج من الطريق الآمن، وفجأة استقبل الشهيد رصاصة غدر أودت بحياته، ليكون أول شهيدا في تلك الأحداث التي قادتها جماعة الإخوان الإرهابية.

الشهيد حصل على المركز الثالث في مسابقة رامي ماهر

والشهيد محمد جودة صقر، ضابط برتبة نقيب فى قطاع الأمن المركزي «العمليات الخاصة»، من مواليد مركز الخانكة في محافظة القليوبية، تخرج في كلية الشرطة دفعة 2010، وحصل على المركز الثالث في مسابقة رامي ماهر من المعهد القومي للحراسات والتأمين عام 2008، كما حصل على فرقة معلمي المهام الخاصة عام 2013.

الشهيد شارك في تأمين انتخابات مجلس الشعب عام 2010

الشهيد البطل شارك في تأمين انتخابات مجلس الشعب عام 2010 ثم قامت ثورة 25 يناير عام 2011، ليشارك في تأمين قطاع سلامة عبد الرؤوف الذي كان يعمل فيه عام 2011 ، كما شارك في مأمورية القبض على الإرهابين الذين قامو بقتل ظابط وأمين شرطة على الطريق الدائري المؤدي الى مدينة السلام.