مصرع مسن على يد ابن شقيقه في مشاجرة بالسويس

لقي مسن مصرعه على يد ابن شقيقه في مدينة اليسر التابعة لحي عتاقة بمحافظة السويس، نتيجة طعنه بآلة حادة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم نقل الجثة لمشرحة السويس، وتواصل الجهات المعنية التحقيق.

بلاغ بالحادث

وتلقى اللواء عبد الرحمن هريدي، مدير أمن السويس، بلاغا من قسم شرطة فيصل، يفيد بوجود جثة لرجل مسن بمدينة اليسر بجوار مدينة الطلبة، نتيجة تعرضه للطعن في مشاجرة.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث قسم شرطة فيصل لمكان البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لشخص يدعى عباس حنفي محمد إبراهيم، 65 سنة، من الإسماعيلية منشية الشهداء.

ودلت التحريات التي أجراها رجال المباحث، أن مشاجرة وقعت بين القتيل وبين ابن شقيقه، قام خلالها الأخير بطعن عمه، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم.

العقوبة القانونية

وقال أحمد الكيلاني، محام، إن عقوبة جريمة القتل الخطأ تكون بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية أو بإحدى العقوبتين، وفقا للمادة 546 من قانون العقوبات، مشيراً أن عقوبة القتل في مشاجرة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة ووفقا للمادة 2344 من قانون العقوبات، وتكون العقوبة إعدام في حالة القتل العمد.