مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في انقلاب «ميكروباص» بالفيوم

لقي شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرين بكسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، قبل قليل، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المحافظة، ووجود متوفي ومصابين.

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي، بعد الطريق الإقليمي بنحو ٥ كيلو عند كافيتريا المصطفى أعلى الكبرى، مما أسفر عن مصرع شخص إسماعيل عيد علي، 31 سنة، وإصابة 9 آخرين، بجروح وكدمات وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ونقل السيارة إلى المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.