عاجل.. 7 قتلى في إطلاق نار بألمانيا

أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بوقوع 7 قتلى، وعدد من الإصابات وإجراءات أمنية مشددة في محيط حادث إطلاق النار على كنيسة في هامبورج بـألمانيا.

وذكرت «دوتشيه فيلا» الألمانية أن حادث إطلاق نار وقع في كنيسة تابعة لجماعة شهود يهوه في أحد أحياء مدينة هامبورج بشمال ألمانيا، مؤكدة أن عناصر الشرطة تتواجد في موقع الحادث بكثافة.

قوات الأمن تنتقل لمكان الحادث

وكانت الشرطة الألمانية قد في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار في كنيسة في مدينة هامبورج بشمال البلاد، مضيفة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن المؤشرات الأولية تشير إلى إطلاق أعيرة نارية في كنيسة في شارع ديلبوغي بمنطقة جروسبورستيل، وأن عدة أشخاص أصيبو بجروح خطيرة بعضها قاتل، ويوجد عدد كبير من قوات الأمن في المكان، مرجّحةً أن يكون منفّذ العمليّة قد قُتل.