أسعار الفراخ والبيض في الأسواق المختلفة بالمحافظات

تراجعت أسعار الدواجن والبيض الانخفاض خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل سعر الدواجن انخفاضا بمقدار 3 جنيهات في الكيلو الواحد، بينما سجل سعر طبق البيض انخفاضا 10 جنيهات، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن والبيض انخفاضا جديدا قبل شهر رمضان المبارك، وفقا للغرفة التجارية.

وشهدت أسعار الدواجن انخفاضا ملحوظا للفراخ البيضاء والأمهات والدجاج البلدي والساسو، فضلا عن أسعار البانيه والأجنحة، مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث سجلت أسعار الدواجن انخفاضا بمقدار 3 جنيهات في المتوسط.

أسعار الدواجن البيضاء

وأكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، لـ«الوطن»، أن سعر الفراخ يتراوح بين 72 و73 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الأمهات 69 جنيها، فيما أكدت بورصة الدواجن بالقليوبية أن سعر الدواجن البيضاء 72 جنيها في الكيلو الواحد.

أسعار البيض بالمحافظات

كما انخفضت أسعار البيض بشكل واضح خلال الأيام الماضية، حيث كان يسجل سعر طبق البيض بين 105 و107 جنيهات، فيما سجل خلال الساعات الماضية 95 جنيها وصولا إلى 98 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات في المتوسط، وفق نوع من البيض الأبيض والأحمر والبلدي.

سعر طبق البيض اليوم

ووفق بيان بورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية، فإن سعر طبق البيض الأبيض 95 جنيها، وسعر طبق البيض الأحمر 98 جنيها.

وقال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سعر طبق البيض الأبيض وصل إلى 95 جنيها للمستهلك، متوقعا وجود انخفاض أكبر خلال الفترة المقبلة.