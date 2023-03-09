أسعار الفراخ والبط والكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن بالقليوبية

شهدت أسعار الفراخ اليوم الخميس في أسواق القليوبية استقرارا نسبيا وفق المعلن من بورصة الدواجن الرئيسية بسندنهور مركز بنها واتحاد منتجي الدواجن حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 72 و73 جنيها وسط إقبال متوسط من المواطنين للتداول في الأسواق

«الوطن» تستعرض أسعار الفراخ اليوم الخميس وفق بيان بورصة الدواجن في القليوبية واتحاد منتجي الدواجن واستعراض أسعار البط بأنواعه والكتاكيت البط والفراخ والرومي وسعر طبق البيض بأصنافه

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بالقليوبية

جاءت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس وفق بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

لحم الفراخ البيضاء الكيلو بين 72 و73 جنيها

الفراخ الساسو الكيلو بين 118 و120 جنيها

لحم الفراخ البلدي الكيلو من 98 إلى 99 جنيها

الفراخ الأمهات الأبيض الكيلو من 69 إلى 70 جنيها

وبلغت أسعار الفراخ اليوم الخميس بورصة الدواجن الكتاكيت وفق بيان البورصة الرئسية واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

كتكوت أبيض عمر يوم 21 جنيها

كتكوت ساسو عمر يوم 15 جنيها

كتكوت بلدي عمر يوم من 7.5 جنيها

كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 19.25 جنيها

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.50 جنيها

كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيها

أسعار الفراخ اليوم وكيلو البط بورصة الدواجن بأنواعه

وتضمنت أسعار الفراخ اليوم الخميس بورصة الدواجن سعر كيلو لحوم البط بأنواعه الذي شهد استقرارا وثباتا في السعر وفق بيان البورصة الرئيسية بالقليوبية واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

بط فرنساوي الكيلو 69 جنيها

بط مسكوفي الكيلو 89 جنيها

بط مولارد الكيلو 77 جنيها

أسعار الكتكوت الرومي بأنواعه

وكشف بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها في محافظة القليوبية أن أسعار الفراخ اليوم والكتكوت الرومي كالتالي:

كتكوت رومي أسمر عمر يوم 12 جنيها

كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها

كتكوت سمان أبيض عمر يوم 4 جنيهات

أسعار البيض اليوم

وشهدت أسعار البيض ضمن أسعار الفراخ اليوم بيان بورصة الدواجن بأصنافه ثبات الأسعار في البيض الأحمر والأبيض وثبات للبيض البلدي وفق بيان بورصة الدواجن الرئسية بسندنهور مركز بنها محافظة القليوبية كالتالي:

بيض أحمر طبق 30 بيضة 98 جنيها

بيض أبيض طبق 30 بيضة 95 جنيها

بيض بلدي طبق 30 بيضة 102 جنيها