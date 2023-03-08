أسعار الفراخ اليوم الأربعاء في الأسواق المختلفة

قبل بداية شهر رمضان، تشغل أسعار المنتجات المختلفة بال الكثيرين، ومنها أسعار الفراخ ومشتقاتها.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 8 مارس، وفق بيان شعبة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم، وفق بيان شعبة الدواجن، وجاءت كما يلي:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم نحو 70 جنيهًا في البورصة، ويصل سعر الفراخ للمستهلك بقيمة تصل إلى 80 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم نحو 90 جنيهًا في البورصة، ويصل سعر الفراخ للمستهلك إلى نحو 100 جنيه.

سعر الفراخ البلدي اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم نحو 95 جنيها، ويصل سعر الفراخ للمستهلك إلى 100 جنيه للكيلو.

كما سجلت أسعار الفراخ الأمهات اليوم نحو 70 جنيهًا في البورصة، ويصل سعر الفراخ للمستهلك إلى نحو 75 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم

وتراوحت أسعار البانيه اليوم في الأسواق بين 180 إلى 200 جنيه.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت اليوم الأربعاء الموافق 8 مارس بين 19 والـ 23 جنيهًا.