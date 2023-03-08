أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء، في أسواق القليوبية استقرارا نسبيا وفق المعلن من بورصة الدواجن الرئيسية بسندنهور مركز بنها واتحاد منتجي الدواجن، إذ بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 72 و73 جنيها وسط إقبال متوسط من المواطنين للتداول في الأسواق.

«الوطن» تستعرض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء وفق بيان بورصة الدواجن في القليوبية واتحاد منتجي الدواجن، بالإضافة إلى استعراض أسعار البط بأنواعه والكتاكيت البط والفراخ والرومي وسعر طبق البيض بأصنافه.

أسعار الفراخ اليوم بورصة الدواجن بالقليوبية

وبلغت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء، وفق بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها، واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

لحم الفراخ البيضاء الكيلو من 72 و73 جنيها.

الفراخ الساسو الكيلو من 116 و117 جنيها.

لحم الفراخ البلدي الكيلو من 98 و99 جنيها.

الفراخ الأمهات أبيض الكيلو من 69 و70 جنيها.

بينما جاءت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، على النحو التالي:

كتكوت أبيض عمر يوم 21 جنيها.

كتكوت ساسو عمر يوم 15 جنيها.

كتكوت بلدي عمر يوم من 7.5 جنيه.

كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 19.25 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.5 جنيه.

كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيه.

أسعار الكتكوت الرومي

بأنواعه كتكوت رومي اسمر عمر يوم 12 جنيها.

كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها.

كتكوت سمان أبيض عمر يوم 4 جنيهات.

أسعار كيلو البط

كما جاءت أسعار البط بمختلف أنواعه، على النحو التالي:

بط فرنساوي الكيلو69 جنيها.

بط مسكوفي الكيلو89 جنيها.

بط مولارد الكيلو77 جنيها.

أسعار البيض اليوم

فيما جاءت أسعار البيض كالتالي:

بيض أحمر طبق 30 بيضة 98 جنيها.

بيض أبيض طبق 30 بيضة 95 جنيها.

بيض بلدي طبق 30 بيضة 102 جنيها.