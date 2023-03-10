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رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: التضحية أبرز سمات تربية أهالي الشهداء لأبنائهم

كتب:

هاجر عمر
08:59 ص | الجمعة 10 مارس 2023
اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق

اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق

هنأ اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، المصريين بيوم الشهيد، وقدم التحية للشهداء وأسرهم بكل مكان على أرض مصر الطيبة.

وأضاف سالم في مداخلة هاتفية على قناة «النيل للأخبار»، أن الشهيد يكفيه شرف نيل الشهادة وهم من قال عنهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ»، وهو التكريم الذي ليس بعده تكريم، مشيرًا إلى حديث الرسول الكريم «مَا أحَدٌ يَدْخُل الجنَّة يُحِبُّ أن يَرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشَّهيد، يَتَمَنَّى أن يَرجع إلى الدنيا، فيُقْتَل عَشْر مَرَّاتٍ؛ لما يَرَى من الكَرَامة».

مناشدة بوضع قانون يضمن حقوق ذوي الشهداء على الوطن

وأكد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق أن أسر الشهداء يستحقون كل التكريم، مناشدًا الدولة بوضع قانون يضمن المزايا التي تقدم لأسر الشهداء، إذ أن آباء الشهداء وزوجاتهم وأبنائهم لهم حقوق على الوطن، كما أنه سيكون دافع لأبناء الوطن لتقديم تضحياتهم من أجله ورد الدين للوطن، مستشهدًا بقول الشاعر: «للأوطان في دم كلّ حرٍّ.. يدٌ سلفتْ ودَين مستحقُّ».

الشهداء تربوا منذ الصغر على الروح القتالية والبطولة

وأشار إلى أن أسر الشهداء لهم فضل كبير إذ أنهم ربوا هؤلاء الأبطال على الروح القتالية والروح الاستشهادية وروح التضحية بأنهم لا يبخلون على الوطن حتى بحياتهم، لذا فهم يستحقون كل تكريم وإشادة.

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