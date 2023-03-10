«غرفة السياحة»: برامج الحج السياحي تتضمن تقديم وجبتين يوميا للحجاج

كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن كافة برامج الحج السياحي لهذا العام سواء الاقتصادي طيران أو البري أو الـ 5 نجوم تتضمن تقديم وجبتين غذائيتين للحجاج سواء فطار وغداء أو فطار وعشاء وذلك بنظام البوفيه المفتوح أو الوجبات المعلبة، لافتا إلى أنه يتم تقديم 3 وجبات غذائية «فطار - غداء - عشاء»، لحجاج السياحة أثناء فترة تواجدهم بمخيمات منى وعرفات.

فتح باب تقدم المواطنين للحج السياحي الأحد المقبل

وأضاف لـ «الوطن»، أن وزارة السياحة والآثار أعلنت فتح باب تقدم المواطنين المصريين للحج السياحي لعام 2023 بداية من الأحد المقبل وحتى يوم 19 أبريل المقبل الموافق 28 رمضان، لافتا إلى أن الوزارة أعلنت أيضا إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار نحو 16 ألف مواطن من بين المتقدمين وذلك يوم 30 إبريل 2023 الموافق يوم 10 شوال من العام الهجري 1444.

شركات السياحة جاهزة لتنظيم برامج الحج

وأشار إلى أن كافة شركات السياحة المرخصة والتي ليست لديها أية موانع قانونية كالإيقاف عن العمل، مؤهلة لتنظيم برامج الحج السياحي لهذا العام، موضحا أنه وفقا لدراسات السوق فإن غالبية المتقدمين للحج السياحي لهذا العام سيختارون التقدم لبرامج الحج الاقتصادية سواء البري أو الاقتصادي طيران وذلك نظرا لجودة خدمات وقلة أسعارها مقارنة ببرامج الـ 5 نجوم.

وتابع عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا: «سعر برنامج الحج البري هو 130 ألف جنيه وهو نفس سعر برنامج الحج الاقتصادي طيران دون احتساب سعر تذكرة الطيران، بينما أقل سعر لبرامج الحج الـ 5 نجوم هو230 ألف جنيه دون تذكرة السفر».

وكانت وزارة السياحة والآثار، أصدرت مساء أمس الخميس الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام بعد أن اعتمادها من أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.