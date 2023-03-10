أستاذ آثار يكشف السر وراء هيئة أبو الهول «رأس الحاكم وجسد الأسد»

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إن تمثال أبو الهول من رموز الحضارة المصرية القديمة، مثل الأهرامات والتحنيط، لافتًا إلى أن المصريين القدماء كانوا يقيمون تماثيل للحكام في هيئة أبو الهول، لأن الهيئة هي هيئة مركبة ما بين جسم الأسد ووجه إنسان.

رأس حاكم أو إمبراطور وجسم أسد.. ما السبب؟

وأضاف بدران في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر ببرنامج 8 الصبح على فضائية dmc، أن المصري القديم جمع ما بين عنصرين بمجسم أبو الهول، وهي جسم الأسد ورأس الحاكم أو للإمبراطور الحاكم بالعصر الروماني مثل التمثال الذي أكتشف مؤخرًا بقنا، للربط بين الهيئة البشرية الإنسانية وهيئة المعبود الشمسي والذي يتمثل في المعبود أتون ورع وحورس وغيرها من المعبودات الشمسية الشهيرة.

أبو الهول سمة من سمات الحضارة القديمة

وأوضح أستاذ الآثار بجامعة القاهرة أن هيئة أبو الهول هي هيئة هامة جدًا لدى المصري القديم بكل العصور، إضافة إلى أنه سمة من سمات الحضارة المصرية القديمة.

وأشار إلى أن الاكتشاف الأخير لتمثال أبو الهول بقنا، وجد بموقع كان يعد معبد للإله حورس وهو يقع بالناحية الشرقية أمام معبد دندرة، لافتًا إلى أن معبد دندرة خاص بمعبودين هامين وهم: إيزيس وحتحور.