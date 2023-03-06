تفاصيل العثور على تمثال جديد لـ«أبو الهول» في معبد دندرة بقنا

قال أيمن هندي، مدير عام آثار قنا، إن تمثال أبو الهول بمعبد دندرة، والذي عثر عليه مؤخرا، مصنوع من الحجر الجيري وحجمة صغير جدا ويرجع للعصر الروماني، لافتا إن هذا النجاح يرجع إلى البعثة الأثرية المصرية من جامعة عين شمس برئاسة الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، والتي أيضا تمكنت من كشف بقايا مقصورة، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة الواقعة شرق معبد دندرة بمحافظة قنا، والتي شيد بها معبد للإله حورس في العصر الرماني.

وتابع «هندي» في تصريحاته لـ«الوطن»، إن هذا التمثال ليس الأول لـ«أبوالهول» في معبد دندرة، حيث يوجد تمثالين أمام المماز الروماني في المعبد.

حجم تمثال أبو الهول بمعبد دندرة

وكشف أن تمثال أبو الهول بمعبد دندرة الجديد الذي عثر عليه في حوض للمياه من الطوب الأحمر، يبلغ طوله 69.5 سنتيمتر وعرضه 27.5 سنتيمتر وارتفاعه 57 سنتيمترا، ومصنوع من الحجر الجيري، ويعتبر شبه كامل وأنفه كامل ليس مكسورة.

وضع تمثال أبو الهول في متحف معبد دندرة

وقال عبدالحكيم الصغير، مدير معبد دندرة، لـ«الوطن»، إن هذا الاكتشاف يعد من الاكتشافات المهمة في معبد دندرة، لافتا إن تمثال أبو الهول الذي عثر عليه من قبل البعثة المصرية، سيتم وضعه في المتحف المفتوح في معبد دندرة، بناء على توجيهات رئيس المجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري.

اكتشاف أثري جديد

وكان الدكتور ممدوح الدماطي، كشف في بيان صحفي سابق، أن بقايا المقصورة عبارة عن منصة مكونة من مستويين ذات أساس وأرضيات منحدرة، عثر بداخلها على حوض لتخزين المياه من الطوب الأحمر المغطى بالملاط ذو دَرَج، ويمكن تأريخه إلى العصر البيزنطي.

وأضاف أنه أثناء أعمال تنظيف الحوض تم العثور على تمثال على هيئة أبو الهول من الحجر الجيري يمثل أحد الأباطرة الرومان، مرتدياً غطاء الرأس المعروف بالنمس وتعلو جبهته حية الكوبرا، مشيراً إلى أن الفحص المبدأي لوجه التمثال يشير إلى أنه من المرجح أن يكون للإمبراطور كلاوديوس.