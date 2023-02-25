«المتحف المصري» يعرض نماذج خشبية توثق حياة المصري القديم

نشرت إدارة المتحف المصري بالتحرير، على صفحته الرسمية عبر «فيس بوك»، نماذج خشبية أو ما يطلق عليها بالماكيتات، وترجع إلى «مكت رع» وهو خازن بيت مال الملك وحامل الختم الذي عاصر حكم الملك منتوحتب الثاني بالأسرة الحادية عشر، واستمر حتى بداية الأسرة الثانية عشرة.

تجسيد الحياة في الطبيعة

ووفق بيان ما نشرته الصفحة الرسمية للمتحف، فإن كلمة ماكيت تعني نموذجًا يحاكي ويجسم فكرة أو حياة في الطبيعة باستخدام أدوات ووسائل بسيطة، وقد قام المصري القديم بصناعتها منذ أقدم العصور المصرية القديمة، وأن أغلب النماذج التي عثر عليها للماكيتات ترجع لعصر الانتقال الأول واستمر استخدامها في الدولة الوسطى بعد ذلك حيث استخدمت على نطاق واسع.

وتعددت آراء الآثريين حول سبب ظهور الماكيتات، فقد كانت هذه الماكيتات تطورًا لمناظر الحياة اليومية التى نقشت على جدران المقابر في الدولة القديمة والتي كان هدفها في المقام الأول تسجيل وتوثيق حياة المصري القديم وأن يبعث المصري في العالم الآخر بنفس ما كان يقوم به في حياته اليومية، كما يعدها أيضا بعض علماء المصريات تطورا عن تماثيل الخدم التي ظهرت في عصر الدولة القديمة والتي كان يضعها المتوفى في مقبرته حتى تبعث معه مرة أخرى في العالم الآخر؛ لتقوم على خدمته مثلما كانت في حياته الأولى، إذ اعتقد المصري القديم بالبعث والخلود والحساب، وكانت تلك الماكيتات توجد إما في السرداب أو حجرة الدفن في مقبرة المتوفى.

الرعي والصيد عند المصري القديم

وحول الجوانب الاقتصادية والسياسية في تلك الفترة وأهم الصناعات والحرف عند المصري القديم، جاءت أبرزها حرفتي الرعي والصيد.