3 طرق لإبلاغ حماية المستهلك بالمخالفات التجارية في سوهاج

أعلنت لجنة حماية المستهلك بمديرية التموين في محافظة سوهاج، طرق عدة للمواطنين؛ للإبلاغ عن التجاوزات التجارية، خلال فترة الأوكازيون الشتوي، الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

3 طرق للتواصل مع حماية المستهلك بتموين سوهاج

وقالت سحر عجاج، مدير وحدة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج، لـ«الوطن»، إنّ هناك طريقتين للتواصل مع إدارة الإرشاد الاستهلاكي، وحماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج، للإبلاغ عن أي تجاوزات تجارية أو قانونية أولها التقدم بشكوى رسمية في مقر الإدارة بحي شرق سوهاج بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالطابق الرابع.

وأضافت أنّ الطريقة الثانية هي الاتصال على رقم 01124607848 أو التوجه إلى أقرب فرع لحماية المستهلك في الإدارات التموينية.

نصائح للشراء بالأوكازيون

ووجّهت «عجاج» نصائح عدة للمواطن عند الشراء، منها عدم الشراء من دون فاتورة، ودفع السعر المحدد فقط بالفاتورة والالتزام بفترة الاسترجاع.

وأوضحت «عجاج» أنّه يجب عند الشراء التأكد من قانونية الفاتورة واحتوائها على اسم التاجر أو المورّد أو الشركة وعنوانه ورقم السجل التجاري، ورقم البطاقة الضريبية وتاريخ الشراء وسعر وطبيعة وكمية وخصائص السلعة، كما يجب أن تحتوي الفاتورة القانونية على ختم البائع وتوقيع وتحديد فترة الاستبدال والاسترجاع القانونية.