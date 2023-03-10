فيلم اتنين للإيجار يحقق 8 آلاف جنيه في شباك التذاكر خلال 24 ساعة

يواصل شباك تذاكر دور العرض السينمائية حالة النشاط الفني التي يعيشها خلال هذه الفترة بعد طرح عدد من الأعمال السينمائية، وأبرزها فيلم «أنا لحبيبي» الذي يتصدر قائمة الإيرادات.

فيلم أنا لحبيبي يتصدر الإيرادات

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ «الوطن» عن تصدر فيلم أنا لحبيبي إيرادات شباك التذاكر يوم أمس الخميس بمبلغ قيمته 139,965جنيها فقط لا غير ويشارك في العمل عدد كبير من الفنانين منهم كريم فهمي وياسمين رئيس ومحمد الشرنوبي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

فيلم أخي فوق الشجرة في المرتبة الثانية

أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب فيلم أخي فوق الشجرة حيث بلغت إيراداته يوم أمس 120,989 جنيها فقط لا غير، ويشارك في العمل عدد من الفنانين منهم رامز جلال ونسرين طافش وتارا عماد وحمدي الميرغني، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم .

أما فيلم نبيل الجميل فجاء في المركز الثالث حيث حقق إيرادات بلغت 117,250 جنيها فقط لا غير وشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد هنيدي ونور ومحمد سلام ومحمد ثروت ومحمود حافظ، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج خالد مرعي.

في المركز الأخير جاء فيلم اتنين للإيجار حيث حقق إيرادات بلغت 8,807 جنيهات فقط لا غير وشارك فيه عدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد ومحمد ثروت، وهو من تأليف أسماء غازي وإخراج شادي علي.