فيلم «أنا لحبيبي» يتصدر شباك الإيرادات بـ10 ملايين جنيه للأسبوع الخامس

تصدر فيلم «أنا لحبيبي» للمخرج هادي الباجوري، صدارة قائمة إيرادات الأفلام المصرية، في أسبوعه الـ5 بدور العرض السينمائي، وحقق الفيلم خلال الأسبوع الماضي مليون و42 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم لـ9.7 مليون جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

ومنذ بدء عرض فيلم «أنا لحبيبي» في دور العرض السينمائي فبراير الماضي، نجح الفيلم في الحفاظ على صدارة شباك التذاكر على مدار تلك الفترة، كما حقق ردود أفعال إيجابية من الجمهور بالإضافة إلى إشادات نقدية عديدة.

تفاصيل فيلم «أنا لحبيبي»

وتدور أحداث فيلم «أنا لحبيبي» في إطار رومانسي حول الكاتب الروائي «شادي» الذي يقع في حب فتاة تدعى «ليلى» يقابلها صدفة في القطار، ولكن حلمهم بالزواج يصطدم بوالدة «ليلى» التي ترفض العلاقة بينهما وتفعل كل ما في وسعها لإفساد العلاقة بينهما، ويحاولا معا مواجهة تلك الصعوبات.

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية، كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، محسن محي الدين، بالإضافة إلى محمد شرنوبي وأحمد حاتم، من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.