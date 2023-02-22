فيلم أخي فوق الشجرة لـ رامز جلال يحقق 13 مليون جنيه في 5 أسابيع

تصدر فيلم أخي فوق الشجرة، بطولة الفنان رامز جلال، قائمة الإيرادات بين الأفلام المُنافسة الموجودة في دور العرض حاليًا، إذ جاء في المركز الأول متفوقًا على محمد هنيدي وكريم فهمي.

ويتواجد في دور العرض، بجانب فيلم أخي فوق الشجرة، للفنان رامز جلال، 8 أفلام أخرى، وهي: «نبيل الجميل» بطولة محمد هنيدي، و«أنا لحبيبي» للثنائي كريم فهمي وياسمين رئيس، و«المطاريد» لـ أحمد حاتم، و«شلبي» بطولة كريم محمود عبد العزيز، و«جروب الماميز» لـ روبي ويسرا اللوزي، و«اتنين للإيجار» للثنائي محمد ثروت وبيومي فؤاد، و«الحب بتفاصيله» لـ محمد نور، بجانب الفيلم السعودي «الهامور».

102 ألف جنيه حجم إيرادات أخي فوق الشجرة في يوم واحد

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حجم الإيرادات التي حققها فيلم أخي فوق الشجرة لـ رامز جلال، في شباك التذاكر أمس الثلاثاء، 102 ألف جنيه، فيما جاء إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل 5 أسابيع، أكثر من 13 مليون جنيه.

أبطال فيلم أخي فوق الشجرة

ويُشارك في بطولة فيلم أخي فوق الشجرة بجانب الفنان رامز جلال، كل من نسرين طافش، ويزو، حمدي الميرغني، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.