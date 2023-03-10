خبير عقاري: معارض اليوم الواحد فرصة لإنعاش السوق في مصر

أكد المهندس عمرو عثمان الاستشاري والخبير العقاري، أن المعارض العقارية هي حلقة الوصل بين المواطنين والمطورين العقاريين وتدعم عمليات البيع والشراء العقارية بأسهل الطرق، موضحاً أنها إحدى الوسائل المطلوب تفعيلها بشكل مستمر ودوري خلال المرحلة المقبلة من أجل مصلحة القطاع العقاري المصري.

وقال عثمان أن الأهم في المعارض العقارية هو الاستمرارية في تنظيمها حتى يستطيع العميل أو المشتري الراغب في شراء العقارات الاستمتاع بالعروض المميزة التي تشهدها المعارض العقارية، والمنافسة الشريفة التي تكون موجودة بين المطورين العقاريين والشركات العارضة.

انتعاشه دورية داخل القطاع العقاري

وأشار الاستشاري والخبير العقاري إلى أن المعارض تصب في مصلحة السوق العقاري والعميل على حد السواء وتخلق انتعاشه دورية داخل القطاع العقاري، مؤكدا أن المعارض وسيلة هامة لتسويق المنتج العقاري لدى الشركات العقارية والاطلاع علية والمفاضلة وبالتالي قرار الشراء.

ولفت إلى أن معارض اليوم الواحد العقارية لها مزايا كبيرة للعملاء والمواطنين تتمثل في أن الشركات العقارية التي تشارك في معارض البوم الواحد العقاري، تقدم عروضا وخصومات كبيرة، من أجل جذب العملاء.

معارض اليوم الواحد العقارية

وأكد أن معارض اليوم الواحد العقارية تشهد إقبالا كبيرا من قبل الراغبين في شراء العقار، لأن الفرصة تأتى في ساعات معدودة وعلية اتخاذ قرار الشراء على حد السرعة مؤكدا أن المعارض العقارية وسيلة من أهم الوسائل حالياً لإنعاش السوق العقارية في ظل الفرص الاستثمارية العقارية الكبيرة المتاحة في السوق حالياً.