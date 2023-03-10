مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارة و«توك توك» بالمنيا

لقي شخص وطفل مصرعهما، وأصيب 5 أخرون، اليوم، إثر تصادم سيارة ربع نقل وتوك توك، بالقرب من قرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا.

حادث تصادم بقرية طوخ

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع «توك توك»، بالقرب من قرية طوخ الخيل بمركز المنيا، ووقوع ضحايا ومصابين.

انتقلت سيارت فرع هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين وقوعه بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع محمد عبدالمحسن، 62 عاما، وحازم عبد التواب، 9 سنوات.

نقل 5 مصابين إلى المستشفى للعلاج

كما أصيب 5 آخرون وهم: سيد ربيع خلف، 22 سنة، سيد رجب محمود، 22 سنة، علي رجب ممدوح، 17 سنة، محمد خلف محمد، 12 سنة، عبد التواب محمد، 40 سنة، جميعهم يقيمون في قرية بني أحمد التابعة لمركز المنيا، وجرى نقل المتوفيين والمصابين لمستشفى المنيا العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.