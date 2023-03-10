بدء فعاليات الأسبوع المائي تحت شعار «كل نقطة بتفرق» في المنيا

أعلن الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، عن بدء فعاليات الأسبوع المائي، ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار «كل نقطة بتفرق» خلال الفترة من 10 - 16 مارس الجاري، بقرية أبو فليو التابعة لمركز المنيا، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمياه.

التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي

وأكد نائب محافظ المنيا على اهتمام المحافظة بتوعية المواطنين وإشراكهم في مسؤولية الحفاظ على المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، والتأكيد على أهمية ترشيد المياه.

ندوات توعية عن ترشيد استهلاك المياه

وأوضح المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن فعاليات الأسبوع المائي تأتي بالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومديريات (الثقافة - التربية والتعليم - الشباب والرياضة - الأوقاف - التضامن الاجتماعي - دور العبادة).

كما ستتضمن الفعاليات العديد من أنشطة التوعية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمترددين على المكتبات وقصور الثقافة بالمنطقة، بالإضافة لندوات توعية عن ترشيد استهلاك المياه وورش عمل لتدريب السيدات على أعمال السباكة الخفيفة، وتنظيم دوري لكرة القدم للشباب، وكذلك خطبة جمعة موحدة على مستوى مساجد المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، ودروس دينية بالمساجد وعظات بالكنائس عن ترشيد استهلاك مياه الشرب، بالإضافة لتنفيذ قافلة مائية يتم تقديم كافة الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال سيارات التوعية وسيارات المعامل المتنقلة بمصاحبة فرق الصيانة التابعة للشركة.

ومن المقرر إقامة حفل ختامي في نهاية فعاليات الأسبوع المائي لتكريم المشاركين في الحملة من جميع الجهات المعنية.